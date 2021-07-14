Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Пять стран, не входящих в Евросоюз, присоединились к европейским ограничениям в отношении Белоруссии. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС», — приводит слова Жозефа Борреля «РИА Новости».

Ограничительные меры в отношении Белоруссии со стороны Евросоюза были введены 24 июня. В ЕС назвали ограничения ответом «на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии». Речь шла о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая, экипаж которого получил сообщение о минировании.

После посадки самолета был арестован Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta. Этот канал признан в Белоруссии экстремистским. Вместе с Протасевичем арестовали и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Оба решили сотрудничать со следствием, после чего были переведены под домашний арест.