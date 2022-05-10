Пять станций метро переименуют в Киеве

Жители Киева проголосовали за новые названия пяти станций метро. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование пяти самых популярных вариантов.

«Дерусификация метро: киевляне в онлайн-опросе определили новые названия пяти станций подземки», — говорится в сообщении администрации.

Всего в голосовании приняли участие 170 646 человек.

Таким образом, в результате голосования «Минская» станция получила название «Варшавской», «Героев Днепра» — «Героев Украины», «Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса», «Берестейская» станет «Бучанской», а «Дружбы народов» — «Ботанической».

В последнее время украинские власти пытаются активно отказываться от наследия СССР и России, переименовывая улицы, демонтируя советские статуи и скульптуры.