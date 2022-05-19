Пять сотрудников посольства Португалии выселят из России

Россия планирует выслать пять сотрудников посольства Португалии. Об этом сообщил RT со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.

Такое решение станет ответом на действия МИД Португалии, которое признало десять сотрудников диппредставительства России персонами нон грата. Протест направили послу Маддалене Фишер 19 мая.

«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — сообщили в ведомстве.