Мир 23 июня 2023, 12:26 Пять российских СМИ попали под ограничения в рамках 11-го пакета санкций ЕС ЕС ввел санкции против еще пяти российских СМИ и телеканалов РИА «Новости»

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Ряд российских телеканалов и онлайн-изданий попали под ограничения в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза. Такие данные появились на официальном сайте Европейского совета.

Согласно релизу ЕС, санкции ввели против RT Balkan, «Царьграда», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехона». Действия лицензий этих пяти СМИ и телеканалов приостановят в странах Евросоюза.

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Очередной пакет санкций против России постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали в минувшую среду, 21 июня. В него включили меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Предыдущий пакет санкций ЕС утвердил в конце февраля. В рамках него были расширены экспортные и импортные, а также персональные ограничительные меры. Помимо этого, санкции ввели против ряда российских средств массовой информации.