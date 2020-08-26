Пять российских НИИ попали под санкции США из-за «химического оружия»

Правительство США выдвинуло санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов. Их подозревают в разработке химического оружия.

Под санкции попал и НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса, сообщает сайт Министерства торговли США. По мнению американского ведомства, сотрудники пяти российских научных институтов могли участвовать в разработке химического и биологического оружия.

Помимо НИИ Минобороны, в санкционный список попали: 33-ий Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-й НИИ в Екатеринбурге.

Российские ученые стали первыми в мире, кто разработал и зарегистрировал вакцину от коронавируса. В разработке принимали участие сотрудники научного центра имени Гамалеи и НИИ Минобороны. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о готовности 27 стран закупить российскую вакцину от нового вируса. Однако первой страной, куда поставят препарат, станет Белоруссия. Также соглашение подписано с Казахстаном.