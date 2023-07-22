22 июля 2023, 15:28
Пять регионов Украины остались без электричества
Минэнерго Украины: пять областей страны остались без электричества
Часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях Украины остались без электричества. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.
«Без света из-за технологических нарушений осталась часть жителей пяти регионов Украины», — отметили в ведомстве.
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Авария произошла на линии оператора электропередачи во Львовской области, которая привела к массовому отключению. При этом часть населенных пунктов уже перевели на резервные линии питания.
«Около 18 населенных пунктов обесточились в Донецкой области, две угольные шахты остались без питания. Работников успешно вывели на поверхность из-под земли», — добавили в украинском ведомстве.
Российские военные с 10 октября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и пунктам военного управления по всей территории Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту.
В ночь на субботу, 22 июля, в пяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу.
Украина
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