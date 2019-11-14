  • Пять ракет ударили по Израилю из сектора Газа после перемирия

    14 ноября 2019, 14:39

    Дарья Бунякова

    Радикалы выпустили пять ракет по территории Израиля из сектора Газа. Удары произошли после объявления перемирия, и системе ПВО удалось перехватить только два снаряда. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии.

    Израиль и «Исламский джихад»* заключили перемирие

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    «Пять ракет запустили из сектора Газа по Израилю. Система ПВО „Железный купол“ перехватила две из них», — сказано в сообщении.

    Соглашения о перемирии членам палестинской группировки «Исламский джихад»* и властями Израиля удалось добиться 14 ноября. Оно начало действовать в 05:30 (06:30 по московскому времени), и спустя несколько часов прогремели взрывы снарядов, пишет The Times of Israel.

    Как отметил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, начиная с 12 ноября радикалы выпустили по Израилю порядка 450 ракет. Система ПВО смогла ликвидировать почти 90% боеприпасов.

    «Около 450 ракет были выпущены в сторону Израиля за порядка 50 часов», — приводит его слова РИА «Новости».

    Обстрелы начались после того, как ликвидировали командира палестинской группировки «Исламский джихад»* Баху Абу аль-Ата.

    *«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.