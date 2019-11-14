Пять ракет ударили по Израилю из сектора Газа после перемирия

Израиль и «Исламский джихад»* заключили перемирие Подробнее

«Пять ракет запустили из сектора Газа по Израилю. Система ПВО „Железный купол“ перехватила две из них», — сказано в сообщении.

Соглашения о перемирии членам палестинской группировки «Исламский джихад»* и властями Израиля удалось добиться 14 ноября. Оно начало действовать в 05:30 (06:30 по московскому времени), и спустя несколько часов прогремели взрывы снарядов, пишет The Times of Israel.

Как отметил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, начиная с 12 ноября радикалы выпустили по Израилю порядка 450 ракет. Система ПВО смогла ликвидировать почти 90% боеприпасов.

«Около 450 ракет были выпущены в сторону Израиля за порядка 50 часов», — приводит его слова РИА «Новости».

Обстрелы начались после того, как ликвидировали командира палестинской группировки «Исламский джихад»* Баху Абу аль-Ата.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.