Мир 08 июля 2023, 14:26 Пять принципов использования кассетных боеприпасов назвали в Минобороны Украины Министр обороны Украины Резников: у кассетных боеприпасов есть 5 принципов использования U.S. Department of Defense

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ сохранить жизни людей и освободить территории. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, украинские военные будут придерживаться пяти принципов при использовании этого типа снарядов.

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Первый принцип заключается в том, что Украина станет вести учет мест и фактов применения боеприпасов. Во-вторых, ВСУ применят кассетные снаряды только для «освобождения территорий», а не ударов по российской земле.

По третьему принципу ВСУ не станут использовать снаряды в плотной городской застройке, а применят их лишь для ударов по местам дислокации ВС России.

В-четвертых, после запуска кассетных снарядов эти территории станут приоритетными для разминирования.

Пятый принцип выражен в том, что Украина проинформирует своих союзников об эффективности боеприпасов.

Ранее о передаче Украине кассетных снарядов объявил президент США Джо Байден.