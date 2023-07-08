08 июля 2023, 14:26
Пять принципов использования кассетных боеприпасов назвали в Минобороны Украины
Министр обороны Украины Резников: у кассетных боеприпасов есть 5 принципов использования
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ сохранить жизни людей и освободить территории. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, украинские военные будут придерживаться пяти принципов при использовании этого типа снарядов.
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Первый принцип заключается в том, что Украина станет вести учет мест и фактов применения боеприпасов. Во-вторых, ВСУ применят кассетные снаряды только для «освобождения территорий», а не ударов по российской земле.
По третьему принципу ВСУ не станут использовать снаряды в плотной городской застройке, а применят их лишь для ударов по местам дислокации ВС России.
В-четвертых, после запуска кассетных снарядов эти территории станут приоритетными для разминирования.
Пятый принцип выражен в том, что Украина проинформирует своих союзников об эффективности боеприпасов.
Ранее о передаче Украине кассетных снарядов объявил президент США Джо Байден.
ВСУ
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