Мир 24 августа 2023, 05:15 Пять новых государств войдут в БРИКС UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС РИА «Новости»

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Пять стран могут стать новыми участницами БРИКС. Об этом сообщило издание UOL со ссылкой на проект документа саммита.

«В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — сказано в публикации.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о преимуществе экономики стран БРИКС перед государствами G7. По его словам, «пятерка» обходит «Группу семи» по паритету покупательной способности.

Также Путин на форуме БРИКС сообщал, что страны объединения выступили за формирование многополярного порядка, который включает в себя соблюдение главных принципов международного права.

По словам президента, желание некоторых государств продемонстрировать свое превосходство в мире привело к тяжелой ситуации на Украине. Путин поблагодарил БРИКС за попытки подтолкнуть киевский режим к мирному урегулированию кризиса.