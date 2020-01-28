В Калифорнии американца за несколько дней до освобождения из тюрьмы вновь арестовали. Пол Перес подозревается в убийстве собственных пятерых младенцев. Расследование по этому делу началось 13 лет назад. На помощь пришел тест ДНК.

Первоначально 57-летний Пол Перес был приговорен к двум годам тюрьмы в 1990 году за нападение с намерением совершить преступление сексуального характера. Он также отбывал срок в тюрьме за вооруженный угон транспортного средства. В конце января мужчина должен был выйти на свободу.

Как сообщил Fох, новый арест Переса связан с нераскрытым делом 2007 года. Рыбак Брайан Роллер 29 марта 2007-го вместо желанного карпа выловил из воды ящик. Внутри него оказалось сильно разложившееся тело ребенка, завернутое в одеяло. Еще в ящике для тяжести лежали камни и куски металла.

Следователи расценили это дело как убийство. Судебно-медицинский антрополог определил, что останки принадлежат младенцу, которому было около пары месяцев. Мальчик умер от травмы, нанесенной тупым предметом. ДНК ребенка передали в Министерство юстиции в надежде установить его личность.

Лишь в октябре 2019 года, использовав расширенную базу данных ДНК, следователи установили, что останки принадлежат трехмесячному Никко Ли Пересу. Он родился во Фресно в 1996 году и имел четырех братьев и сестер. Расследование определило, что родной брат Никко, рожденный в 1992 году, тоже умер. Следователи полагают, что трое других детей также мертвы. Однако их останки не нашли. Все пятеро детей родились в период с 1992 по 2001 год.

По словам шерифа округа Йоло Тома Лопеса, это дело не давало покоя его участку годами.

«Я не могу представить случай более шокирующий, чем этот. Не может быть жертвы более уязвимой и невинной, чем младенец, и, к сожалению, в этом случае речь идет о пятерых младенцах», — сказал он.

Следователи отказались сообщать, как именно были убиты малыши, есть ли у Переса другие дети или члены семьи. Также не известно, была ли одна и та же мать у всех младенцев. Однако они попросили людей, знающих Переса или детей, прийти в участок.

Перес обвиняется в пяти пунктах преднамеренного убийства. Ему также предъявили обвинение в нападении на ребенка в возрасте до восьми лет. Окружной прокурор Джефф Рейсиг пока не решил, применять ли смертную казнь в отношении арестанта.

«Расследование по этому делу раскрыло глубоко тревожный и пугающий случай детоубийства», — сказал Рейсиг.

Перес должен быть привлечен к суду во вторник.