Пять кубинских генералов загадочно умерли за несколько дней

На Кубе за несколько дней умерли пять высокопоставленных генералов. Причины смертей власти страны отказываются раскрывать.

По данным Washington Post, генералы умерли между 17 и 26 июля. Самому младшему из них было 57 лет, остальным от 70 до 80 лет. Некоторые служили, другие вышли в отставку, но у всех была высокая военная карьера. Журналисты считают, что их смерть произошла в результате массовых протестов против правительства, шесть десятилетий возглавлявшего коммунистическую страну.

Зарубежные наблюдатели с журналистами не согласны. Они предположили, что причиной смерти мог стать коронавирус. В последнее время на острове ежедневно выявляют от восьми до девяти тысяч заболевших при общем населении страны 11 миллионов человек.

Протесты на Кубе вспыхнули 11 июля. Тысячи жителей страны требовали смены власти, чтобы добиться решения социальных проблем. На гуманитарный кризис в стране повлияли действия США по блокированию поставок нефти из Венесуэлы, в результате чего на Кубе возникла нехватка топлива, что привело к проблемам с электричеством.