Мир 25 марта 2023, 00:28 Пять контейнеров с грузом для России застряли на год в бельгийском порту Jindal: 5 контейнеров с нержавеющей сталью для России застряли в бельгийском порту на год Pixabay

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В бельгийском порту Антверпен на год застряли пять контейнеров с нержавеющей сталью, отправленных индийской компанией Jindal Stainless в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении указано, что в контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали. Индийская компания отправила груз в феврале 2022 года, но его задержали в бельгийском порту из-за антироссийских санкций.

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Представитель Jindal Stainless отметил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список Евросоюза, груз должен быть растаможен для дальнейшей транспортировки.

Западные санкции против России разделили мир на два блока, причем большинство стран мира вошли в тот, который не поддерживает эти ограничения, заявил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши. Европа навсегда лишилась дешевого газа из России, и Евросоюз обречен на деиндустриализацию и значительное падение уровня жизни. США планирую превратить Европу в своего вассала и сбывать им ресурсы втридорога.