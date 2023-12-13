Мир 13 декабря 2023, 09:27 Пять европейских стран объявили о продолжении финансовой и военной поддержки Украины FT: страны Северной Европы продолжат направлять помощь Украине Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия согласились продолжить оказывать Украине как финансовую, так и военную поддержку. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лидеры пяти стран Северной Европы опубликовали совместное письмо, в котором объявили о необходимости сделать все возможное для ВСУ и восстановления Украины. Они также обязались передать государству финансовую поддержку и отправить населению гуманитарную помощь, «когда позволят условия».

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«Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку», — указали лидеры стран Северной Европы.

В качестве авторов обращения выступили президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Ранее Норвегия и Великобритания создали новую Коалицию по морским возможностям, которая будет заниматься поставкой кораблей и укреплением военного флота Украины. Объединение также будет решать вопросы, связанные с обучением военнослужащих ВСУ и обеспечением украинского флота необходимой инфраструктурой.