Мир 22 марта 2023, 01:24 Пять человек задержали в Гродно за подготовку теракта ОНТ: по делу о подготовке теракта в Гродно задержали пять человек РИА «Новости»

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Белорусские следователи допросили 14 человек в связи с предотвращенным в Гродно терактом. Пять человек задержаны, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.

«Следователи допросили 14 человек, контактировавших с террористом. Пятеро уже в изоляторе, а вместе с ними владельцев квартиры, которую сдали преступнику», — заявили в эфире телеканала.

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Собственница квартиры — пенсионерка Елена Костевич — является сторонницей белорусской оппозиции. Однако же сдачей квартиры занимался ее сын — Александр Костевич. По информации телеканала, он так же как и мать «отличился протестными настроениями в 2020 году».

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Комитет Государственной Безопасности Белоруссии ранее сообщил о ликвидации вооруженного иностранца в Гродно. По данным ведомства, правоохранители планировали задержать преступника в рамках проведения мероприятия по борьбе с террористами.