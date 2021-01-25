Пять человек, в том числе беременная женщина, погибли при стрельбе в США
В американском Индианаполисе в одном из домов полиция нашла пять трупов, включая беременную женщину, сообщил New York Post. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка. Также был ранен один мужчина. ЧП произошло в воскресенье, 24 января.
По мнению полицейских, это было целенаправленное нападение, совершенное несколькими стрелками.
«Этим утром один или несколько человек совершили массовое убиство в нашем городе», — сказал мэр Индианаполиса Джо Хогсетт на брифинге для прессы.
Начальник полицейского управления Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил журналистам, что трагедия стала «самой большой массовой стрельбой в городе за последние десять лет».
Полиция извучает возможные мотивы убийства.