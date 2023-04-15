Мир 15 апреля 2023, 21:34 Пять человек стали жертвами столкновения в Судане — СМИ Asharq: пять мирных жителей погибли при столкновениях в Судане YouTube

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Пять мирных граждан погибли в результате боестолкновений армейских частей Судана со спецназом на севере города Хартум. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По данным телеканала Al Jazeera, десятки человек в Хартуме получили ранения. Комитет врачей Судана выступил с призывом прекратить столкновения, чтобы дать возможность врачам помочь пострадавшим.

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Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавляющий Суверенный совет, заявил, что силы быстрого реагирования планировали в субботу совершить ряд покушений. Он отметил, что они готовились к захвату штаба армии и важных районов Хартума.

Ранее сообщалось о трех погибших в столкновениях в аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд. В Омдурмане был ранен офицер суданской армии. Еще трех пострадавших госпитализировали на юге Хартуме и в Восточном Ниле.

Бои между силами быстрого реагирования и армией страны начались утром 15 апреля. К этому привели разногласия между главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало и армейским командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом.