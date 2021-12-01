Пять человек пострадали во время взрыва газа в жилом доме в Мексике

В мексиканском городе Кордова во время взрыва в жилом доме пострадали пять человек. Среди них есть трое детей, написала газета Milenio со ссылкой на экстренные службы штата Веракрус.

Причиной случившегося стал взрыв газа. В результате происшествия здание было полностью разрушено, сообщил сайт «Аргументы и факты».

На место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб, скорая помощь, а также полиция. Сейчас им предстоит выяснить все детали происшествия.