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    01 декабря 2021, 20:13

    Пять человек пострадали во время взрыва газа в жилом доме в Мексике

    Оксана Лавнюженко

    В мексиканском городе Кордова во время взрыва в жилом доме пострадали пять человек. Среди них есть трое детей, написала газета Milenio со ссылкой на экстренные службы штата Веракрус.

    Причиной случившегося стал взрыв газа. В результате происшествия здание было полностью разрушено, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    На место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб, скорая помощь, а также полиция. Сейчас им предстоит выяснить все детали происшествия.