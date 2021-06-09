Пять человек пострадали при взрыве боевой гранаты в Харькове

Житель Харькова устроил перепалку с компанией молодых людей и швырнул в них боевую гранату. Ранения получили пять человек. Среди них двое подростков 16 и 17 лет. О ЧП сообщили в пресс-службе национальной полиции города.

Конфликт произошел возле супермаркета на проспекте Гагарина. Во время ссоры 29-летний мужчина внезапно выхватил гранату РГД-5 и бросил в своих обидчиков. Молодые люди получили осколочные, в том числе и проникающие ранения. Всех экстренно доставили в больницу.

В момент взрыва рядом с магазином был маленький ребенок. Он успел убежать во двор и рассказал о случившемся взрослым. На место сразу вызвали скорую.

Метателя гранаты оперативно задержали. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

В конце мая киевская полиция сообщала о попытке местного жителя сжечь автобус с пассажирами. Молодой человек швырнул в него «коктейль Молотова». В результате травмы получила одна пассажирка. Молодой человек заявил, что попытался поджечь транспортное средство, потому что ему все надоели.