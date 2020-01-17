Пять человек пострадали при стрельбе в барбершопе в США

Пять человек, среди которых трое детей, получили ранения при стрельбе в США. Двое злоумышленников напали на парикмахерскую в Чикаго.

По информации местного телеканала WGN9, злоумышленники атаковали барбершоп Gotcha Faded. Они открыли огонь через дверь зала, а потом скрылись на автомобиле. После стрельбы полиция ограничила движение.

Пострадали пять человек, в том числе дети в возрасте 11, 12 и 16 лет. 11-летний мальчик был ранен в спину, живот и левую руку. Ребенка 12 лет ранило в колено, а 16-летнего — в бедро. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное. Двое младших — братья, их родители рассказали, что мальчики впервые пришли в этот барбершоп, чтобы поддержать одноклассника, чья семья владеет парикмахерской.

Двое пострадавших взрослых тоже в больнице, их состояние стабилизируется.

Мотивы нападения устанавливаются. Не исключается, что злоумышленники атаковали этот барбершоп, поскольку он пользуется популярностью среди афроамериканцев.

Как стало известно Chicago Sun-Times, нападавшие сначала зашли в парикмахерскую, чтобы осмотреться, а потом покинули помещение и открыли огонь.