Пять человек пострадали из-за обстрелов территории ДНР военными Украины

В результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) территории Донецкой Народной Республики пострадали пять человек. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ пяти мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий», — сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Речь идет о четырех мужчинах 1953, 1963, 1969, 1987 годов рождения и женщине 1965 года рождения. Их госпитализировал, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

По всем фактам военных преступлений ВФУ пройдут разбирательства. Их результаты передадут Генеральной прокуратуре ДНР.

Утром 17 марта представители ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров.