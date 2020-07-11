Пять человек погибли во время захвата церкви в ЮАР

Группа неизвестных взяла в заложники прихожан международной пятидесятнической церкви в городе Зуурбекоме в ЮАР. Они устроили стрельбу, в которой погибли пять человек. Сотрудники полиции задержали 30 подозреваемых в причастности к захвату. Об этом говорится в сообщении южноафриканской полиции в Twitter.

«Рано утром в полицию ЮАР поступило сообщение о захвате заложников и стрельбе в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме. Арестованы 30 подозреваемых, у них изъяли 25 единиц огнестрельного оружия. Подтвердилась гибель пяти человек. С участниками захвата ведут переговоры об освобождении заложников», — говорится в сообщении.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции уточнило, что около церкви они нашли четырех человек, которых расстреляли и сожгли в машине. Пятой жертвой стал охранник церкви. Ранения получили шесть человек.

Заложников освободили. Это мужчины, женщины и дети, которые жили на территории храма. Сколько именно человек вышли на свободу правоохранители не уточнили. По предварительным данным, нападение стало следствием конфликта между членами церкви.

По словам руководителя полицейского ведомства, удалось предотвратить серьезное кровопролитие. Среди арестованных оказались военные, сотрудники тюрем и полицейские.