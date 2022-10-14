Пять человек погибли в результате стрельбы в США | 360°

Мир 14 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы скончались пять человек. Инцидент произошел накануне в городе Роли, сообщил телеканал ABC.

По слова очевидцев, стрелок был одет в камуфляжную одежду и вооружен дробовиком, написало РИА ФАН.

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Правоохранители просят местных жителей не покидать свои дома без надобности до выяснения личности злоумышленника и его местоположения.

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