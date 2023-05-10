Мир 10 мая 2023, 04:27 Пять человек погибли в результате стрельбы на тунисском острове Джерба Офицер нацгвардии расстрелял посетителей синагоги на тунисском острове Джерба Pixabay

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Офицер Военно-морского центра Нацгвардии в Агире застрелил пять человек и ранил еще девять на тунисском острове Джерба. Изначально он убил из личного оружия своего коллегу, а затем направился к синагоге Эль-Гриба, сообщило МВД страны.

В здании он стал стрелять по охранникам и прихожанам В результате стрелка убили. Ранены шесть охранников, один из них позже умер в больнице. Убиты двое посетителей синагоги, еще четверо прихожан ранены и госпитализированы в больницу.

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Полиция оцепила синагогу. МВД Туниса назвало произошедшее «вероломным и трусливым нападением». Проводится расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина 9 мая устроил стрельбу в квартире. Он выстрелил в мать.