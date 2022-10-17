Два человека погибли в результате нападения боевиков на церковь в Нигерии | 360°

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Два человека погибли в результате нападения боевиков на церковь в Нигерии

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В нигерийском штате Коги неизвестные напали на местную церковь. Они открыли огонь по прихожанам, сообщило издание Dailypost.

Двое человек погибли на месте происшествия, еще троих доставили в больницу города Локоджа, написало РИА ФАН.

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Полиция предполагает, что к случившемуся может быть причастна террористическая организация «Боко Харам»*.

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*организация, деятельность которой запрещена на территории России

Терроризм

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