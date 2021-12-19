Пять человек погибли в крупной аварии с автобусом на севере Мексики

Крупная авария с участием рейсового автобуса произошла в северно-восточной части Мексики. Столкнулись также тягач с прицепом и легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали как минимум пять человек. На текущий момент известно о 25 пострадавших, у которых травмы и ожоги.

Об аварии сообщила региональная спасательная служба в своем аккаунте в Twitter. Там указано, что ДТП случилось на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Матаморос. На опубликованных снимках видно, что автобус и машина сгорели практически полностью. Пока не сообщается, в каком состоянии находятся пострадавшие, их госпитализировали.

По предварительным сведениям, с столкновению на дороге могло привести то, что кто-то из участников грубо нарушил ПДД. Расследованием аварии занимаются представители мексиканских властей.

Ранее крупная авария произошла в Бразилии. Там более десяти машин оказались протараненными грузовиком. Погибли пять человек, еще как минимум 15 получили травмы различной степени тяжести. Трассу пришлось временно перекрыть.