Пять человек погибли при взрыве в Мьянме

Пять человек погибли из-за произошедшего взрыва на территории Мьянмы в районе Баго. Об этом сообщила правительственная газета Global New Light Of Myanmar.

Провода, батарейки, сломанный смартфон и его составные части были обнаружены на месте взрыва. Среди погибших был депутат Национальной лиги за демократию.

Также СМИ сообщили о смерти трех представителей правопорядка и одного проживающего в сельской местности. Один полицейский сильно пострадал.

Местные жители рассказали, что причиной взрыва послужила посылка, в которой находилось собранное вручную взрывное устройство, добавил сайт «Аргументы и факты».