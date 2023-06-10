10 июня 2023, 10:51
Пять человек погибли при взрыве на заводе в Анкаре
Минобороны Турции: при взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству ракет в Анкаре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Турции.
«В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — уточнили в ведомстве.
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В министерстве обратили внимание, что уже начали судебное и административное расследование по факту взрыва на ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре.
ЧП на оборонном предприятии произошло в субботу утром. После взрыва в цеху здание завода загорелось. На месте уже работают медики и пожарные, сообщил RT.
По информации турецких СМИ не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва, их оперативно разбирают сотрудники спасательных служб.
Предприятие расположено в предместьях турецкой столицы, в районе Эльмадаг. Угрозы распространения огня на жилые кварталы нет.
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