Мир 10 апреля 2023, 18:24 Пять человек погибли при стрельбе в американском Луисвилле CNN: пять человек погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в США Unsplash

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Стрельба произошла в центре города Луисвилл в американском штате Кентукки 10 апреля. В результате погибли пять человек, шестеро получили ранения, сообщил телеканал CNN.

«Мы подтверждаем сообщения о злоумышленнике, орудующем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района», — отметили в публикации полицейского управления Луисвилла в Twitter.

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ЧП случилось в 08:30 по местному времени. Издание Daily Mail написало, что мужчина открыл огонь в банке, расположенном в пятиэтажном здании.

По данным полиции, стрелявшего в центре города нейтрализовали. Предположительно, раньше он был сотрудником этого банка. На место происшествия прибыли минимум 12 полицейских машин и три автомобиля скорой помощи.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил в соцсетях, что направляется в Луисвилл на место стрельбы.

Ранее полиция американского штата Колорадо арестовала женщину-трансгендера, которая планировала устроить стрельбу в одной из местных школ.