Пять человек погибли при попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

Ракета разружила жилой дом в азербайджанском городе Гянджа. Как минимум пять человек погибли.

«В результате ракетного обстрела полностью разрушено жилое здание. На данный момент из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 17 раненых. Спасатели работают на месте», — рассказали представители пресс-службы МЧС Азербайджана.

Утром 11 октября Министерство обороны страны сообщило об обстреле Гянджи со стороны Армении. Это второй по величине город Азербайджана.

С 10 октября между Арменией и Азербайджаном действует перемирие, которое было нарушено в первые же минуты после вступления договора в силу.

Министры иностранных дел встретились 9 октября в Москве, чтобы обсудить приостановку военных действий для обмена пленными и телами погибших. Главы МИД совещались более десяти часов и пришли к соглашению. Однако на следующий день обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Обстрелы и столкновения продолжаются в Нагорном Карабахе до сих пор. Есть десятки погибших и раненых с обеих сторон.