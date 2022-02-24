Пять человек погибли при падении самолета ВСУ в Киевской области

Самолет ВСУ упал в Киевской области — погибли пять человек. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

ЧП случилось между селами Жуковцы и Триполье. На борту военного самолета находились 14 человек. После падения самолет загорелся, информировали в BFM.ru.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. При этом российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Позже Минобороны заявило, что средства ПВО Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

Данные средств российской разведки показали, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции сложивших оружие подразделений украинской армии не подвергаются ударам, заявили в министерстве.