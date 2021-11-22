Пять человек погибли при наезде автомобиля на участников рождественского парада в США

Пять человек погибли из-за наезда автомобиля на толпу принимающих участие в рождественском парада в США в городе Уокешо штата Висконсин. Об этом сообщили в местной полиции, передали CNN.

Также полицейские поделились информацией о 40 пострадавших.

«На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены», — сказано в заявлении полиции на официальной странице ведомства в Facebook.

Там же уточнили, что цифры могут меняться, потому что в больницы продолжают поступать люди.

Одного из подозреваемых задержали. Улицу перекрыли, постановив всем предприятиям на ней оставаться закрытыми.

Внедорожник въехал в толпу людей в США, которые принимали участие в рождественском шествии, 22 ноября в 01:39 по московскому времени. Ранее было известно о 30 раненых. Отделение Федерального бюро расследований США по штату Висконсин подчеркнуло, что оказывает поддержку местным сотрудникам полиции.