Пять человек погибли при крушении вертолета на Кубе

Известно, что воздушное судно столкнулось с возвышенностью, а после рухнуло. Вертолет следовал из провинции Ольгин в Гуантанамо. Сколько всего было людей на борту, не уточняется.

Комиссия министерства революционных вооруженных занялась расследованием причин произошедшего.

Несколько дней назад в Индии в регионе Джамму и Кашмир была произведена аварийная посадка военного вертолета. В результате один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии, его подключили к искусственной вентиляции легких. Причина происшествия пока неизвестна, ее выясняют специалисты.

Также на прошлой неделе у города Порту-Насиунал разбился самолет с футболистами четвертого бразильского дивизиона «Пальмас». В результате крушения погибли шесть человек.