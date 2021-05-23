Пять человек погибли при эвакуации из-за извержения вулкана в Конго

Пять человек погибли в аварии, которая произошла во время эвакуации людей из города Гома из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом сообщили власти Демократической Республики Конго (ДРК), написало издание Actualite.

Кроме того, губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима рассказал, что в городе зафиксированы случаи грабежа и мародерства. Также появились новости о попытке бегства заключенных из тюрьмы.

Лава разрушила несколько домов к северу от Гомы.

Россияне не пострадали при извержении вулкана Ньирагонго, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Конго.

Гома расположен в 10 километрах от вулкана Ньирагонго, в нем живут почти два миллиона человек. Тысячи местных жителей покинули свои дома и побежали на восток, где находится соседняя Руанда. Другие люди ринулись на запад, на возвышенности. Границу с Руандой пересекли более пяти тысяч человек. Беженцев разместили в школах и храмах, сейчас они возвращаются обратно.

Вулкан Ньирагонго находится в национальном парке Вирунга. Он начал извергаться вечером 22 мая. Потоки лавы достигли городского аэропорта, но потом остановились.

А в марте извергался Фаградалсфьяль в Исландии. Тем не менее о вулканической активности в последнее время речи не идет — это просто случайность, заявил «360» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.