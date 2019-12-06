Пять человек погибли, более 40 пострадали при взрыве газа в Словакии

На 13-м этаже жилого дома в Словакии произошел взрыв газа. По последним данным, пять человек погибли, более 40 пострадали.

Как сообщило агентство Associated Press, пожарные спасали людей, попавших в ловушку в здании, в то время как многоэтажка находится под угрозой обрушения.

Взрыв произошел в словацком городе Прешов на востоке страны сразу после полудня. Через несколько часов пожар распространился на всю верхнюю часть здания, три этажа разрушены.

Два человека погибли при пожаре на нефтеперекачке в Татарстане Подробнее

Неизвестно, откуда именно спасатели эвакуировали людей, но местные СМИ сообщали, что часть жителей в поисках помощи выбежали на крышу дома. В районе взрыва работали вертолеты.

Спасатели заявили, что эвакуировали всех людей, которых смогли найти. По словам представителя экстренной службы, пострадали более 40 человек, но их жизнь находится вне опасности. В то же время спасатели предупредили, что количество погибших и раненых может быть неокончательным. Все эвакуированные находятся в ближайших школах.

Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини направляется на место происшествия с членами правительства. Мэр Прешова объявил в городе чрезвычайное положение.