Украинский футболист приехал пьяным на тренировку
«Селезнев больше не в „Колосе“. Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер (Руслан) Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие — игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев», — написал Бурбас 31 января в своем Twitter.
Для 35-летнего форварда этот случай стал третьим, когда он прибыл в расположение команды в состоянии опьянения, уточнила «Газета.ru». Впервые подобное произошло в октябре 2020-го.
При этом сам Селезнев в эфире шоу «Циганик LIVE» на YouTube-канале Football Hub назвал бредом информацию о своем выходе на поле в нетрезвом виде.
«У меня все хорошо, я в данный момент нахожусь дома с семьей. Я столько прочитал про себя, что на матч пьяным выходил. Могу один на один рассказать. Все это происходит, а у меня мать, ребенок, жена. Мне их больше жалко, чем себя», — сказал украинский форвард.
Он подчеркнул, что опубликованная информация о нем не соответствует действительности.