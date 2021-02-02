Украинский футболист приехал пьяным на тренировку

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным. За грубое нарушение режима он был отчислен, сообщил журналист Игорь Бурбас. При этом сам Селезнев назвал бредом эту информацию.

«Селезнев больше не в „Колосе“. Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер (Руслан) Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие — игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев», — написал Бурбас 31 января в своем Twitter.

Для 35-летнего форварда этот случай стал третьим, когда он прибыл в расположение команды в состоянии опьянения, уточнила «Газета.ru». Впервые подобное произошло в октябре 2020-го.

При этом сам Селезнев в эфире шоу «Циганик LIVE» на YouTube-канале Football Hub назвал бредом информацию о своем выходе на поле в нетрезвом виде.

«У меня все хорошо, я в данный момент нахожусь дома с семьей. Я столько прочитал про себя, что на матч пьяным выходил. Могу один на один рассказать. Все это происходит, а у меня мать, ребенок, жена. Мне их больше жалко, чем себя», — сказал украинский форвард.

Он подчеркнул, что опубликованная информация о нем не соответствует действительности.