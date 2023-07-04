Мир 04 июля 2023, 00:56 Пьяный военком избил жену солдата ВСУ на Украине — СМИ «Страна.ua»: пьяный сотрудник военкомата избил жену бойца ВСУ в Ужгороде сайт президента Украины

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Сотрудник военкомата напал на жену солдата Вооруженных сил Украины и избил ее. Драка произошла в Ужгороде, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, сотрудник военкомата и женщина устроили перепалку в магазине. В какой-то момент офицер набросился на собеседницу со спины, когда та уже вышла на улицу.

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Нападавшим оказался оперативный дежурный Закарпатского областного военкомата Константин Вари. Позже в его организме выявили 2,04 промилле алкоголя. Правоохранители открыли уголовное производство за преднамеренное телесное повреждение.

Сейчас сотрудник военкомата находится в отпуске. По словам местных жителей, мужчина не первый раз нападает на женщин, но те его боятся и заявления не подают. В МВД Украины сообщили, что полиция проводит досудебное расследование, нападавшего доставили в райотдел полиции. Сейчас проводятся экспертизы.

Ранее военнослужащий ВСУ из Львова пострадал на полигоне от рук своего командира. Врачи обнаружили у него разрыв печени и сильный ушиб поджелудочной железы.