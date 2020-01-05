Пьяный водитель въехал в группу немецких туристов в Италии. Шестеро погибли

Шесть туристов из Германии погибли, еще 11 пострадали в результате аварии на севере Италии. Нетрезвый водитель въехал в группу туристов, когда только что вышли из автобуса.

Авария произошла в итальянском курортном Лутаго в провинции Южный Тироль на границе с Австрией. Как сообщила газета Corriere Del Sera, 28-летний местный житель, управляя автомобилем Audi TT в нетрезвом состоянии, около 01:15 (03:15 по московскому времени) въехал в немецкую туристическую группу.

Всего в составе группы были 17 человек: шесть туристов погибли, 11 были госпитализированы, в том числе один из них был доставлен вертолетом в австрийскую больницу в Инсбруке. Остальные лечатся в Италии.

Издание также утверждает, что среди 11 пострадавших двое являются гражданами Италии, а не Германии. В полиции сообщили, что не у всех туристов были с собой документы. Кроме того, они не были знакомы между собой. Это усложняет процесс установления личностей.

Водитель сейчас тоже в больнице, полиция ожидает результаты анализа его крови. На место происшествия прибыли более 160 сотрудников спасательных служб Италии.

Лутаго является известным горнолыжным курортом, которые притягивает множество туристов, в том числе из Германии.