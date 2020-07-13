Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Пьяный украинец угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая.

По информации Польского агентства печати, 46-летний мужчина во второй половине дня позвонил в экстренные службы и потребовал прислать к нему главу района. В противном случае мужчина грозился заложить взрывное устройство.

Правоохранители вычислили звонившего и задержали, в его крови обнаружили около трех промилле алкоголя.

Эксперты обследовали квартиру мужчины и территорию вокруг избирательного участка — взрывного устройства не обнаружено. По закону мужчине «за возбуждение ложной тревоги» грозит до восьми лет лишения свободы.

Первый тур выборов в Польше прошел 28 июня. Ни один из 11 кандидатов не смог получить половину голосов избирателей. Власти назначили второй тур с участием двух кандидатов, которые показали лучший результат.

Второй тур прошел в воскресенье, 12 июля. На пост руководителя государства выдвинулись действующий президент Анджей Дуда и представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Дуда набрал 50,4% голосов, а Тшасковский 49,6%.