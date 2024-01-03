Мир 03 января 2024, 22:26 Пьяный украинец разбил битой 11 машин в Польше RT: пьяный украинец разбил битой 11 автомобилей в Гданьске Freepik

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В Гданьске 40-летний украинец перебрал с алкоголем и переколотил битой 11 припаркованных машин. У автомобилей разбиты стекла, задние фары и зеркала. Об этом сообщил RT.

Полицейские нашли хулигана на пассажирском сиденье одной из разбитых машин. Дебошир объяснил свои действия тем, что «следил за порядком в микрорайоне».

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Ущерб от хулиганских действий оценили в 140 тысяч злотых (3,1 миллиона рублей). Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре польский дальнобойщик, находясь за рулем автовоза, сбил трех украинских водителей. Это произошло на границе у контрольно-пропускного пункта «Рава-Русская». По мнению украинских журналистов, поляк совершил наезд намеренно, чтобы показать «кто в Польше хозяин». О состоянии пострадавших информация не поступала, на место прибыли врачи.