Пьяный украинец протаранил дом жительницы Великобритании и объяснил это конфликтом на родине | 360°

Мир 25 октября 2022, 09:31 Пьяный украинец протаранил дом жительницы Великобритании и объяснил это конфликтом на родине Пьяный украинец Клюка протаранил на Audi дом жительницы Великобритании РИА "Новости"

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Выходец с Украины в нетрезвом состоянии врезался в дом жительницы британского города Стокпорт. Мужчина объяснил случившееся переживаниями из-за конфликта на родине. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.

Речь идет о 58-летнем Иване Клюке. Будучи пьяным, он в четыре раза превысил скорость. Украинец в какой-то момент не справился с управлением и врезался на спортивной Audi S7 в дом женщины.

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Ущерб от повреждения дома составил порядка 120 тысяч фунтов (примерно восемь миллионов рублей). Уже состоялось судебное заседание. На нем стало известно о выявлении в крови у Клюки 150 микрограммов алкоголя при допустимой норме 35. Мужчина выпил несколько бутылок водки.

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Адвокат украинца Эмма Эмблтон сообщила, что ее клиент страдал от алкогольной зависимости, она усилилась после начала спецоперации на Украине. Эмблтон пояснила, что на родине у мужчины остались родственники.

Клюка в итоге признал себя виновным в ДТП. Суд приговорил украинца к восьми месяцам лишения свободы условно. Также обвиненного обязали отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, а также посетить программу по отказу от алкоголя. Водительские права у него отняли на три года.