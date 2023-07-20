Мир 20 июля 2023, 22:57 Пьяный украинец насмерть сбил полячку при попытке уйти от погони Polsat News: пытавшийся скрыться от полиции украинец насмерть сбил девушку в Польше РИА «Новости»

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Пьяный водитель-украинец сбил девушку в польской Легнице, когда пытался скрыться от полиции. Пострадавшая скончалась на месте, сообщил портал Polsat News.

«Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, а затем сбил женщину на повороте дороги и протаранил другие припаркованные автомобили», — уточнили журналисты.

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Польская полиция выяснила, что за плечами 24-летнего гонщика уже есть запрет на вождение. Алкотестер показал, что в крови водителя было более двух промилле алкоголя. Также вместе с ним в машине ехали два человека. Правоохранители арестовали всех троих.

Сбитая украинцем 21-летняя девушка скончалась от полученных травм. Теперь преступник может сесть в тюрьму на 12 лет.

Ранее беженец с Украины врезался в жилой дом в британском городе Стокпорт. Пьяный мужчина объяснил полицейским случившееся переживаниями из-за конфликта на родине.