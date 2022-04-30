«Пьяный русский лишил крокодила обеда». Лавров рассказал анекдот о русофобии в Эстонии

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире арабского телеканала Al Arabiya рассказал анекдот о русофобии в Эстонии.

«Зоопарк в Эстонии. И в этом зоопарке крокодилы в пруду. Мать с маленьким ребенком наблюдают за крокодилами, рядом стоят парни с пивом. Ребенок падает в пруд, парень прыгает за ним, спасает и передает матери. Мать говорит: спасибо, вы такой смелый эстонец. Он отвечает: я русский. На следующее утро эстонские газеты выходят с заголовком: пьяный россиянин лишил крокодила обеда», — рассказал Лавров.

Ранее власти Эстонии запретили российским судам заходить в свои порты. При этом исключение сделано для кораблей, терпящих бедствие. Окончательное решение в таких ситуациях останется за пограничной службой.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявлял, что введенные Западом антироссийские санкции не оказывают должного влияния на Россию, которое ожидалось изначально.