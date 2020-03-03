Пьяный поляк на Audi протаранил забор на границе с Россией

По данным информагентства, авария произошла в минувшую субботу. 36-летний водитель иномарки врезался в пограничную полосу, вылетев через ограждения. Мужчина отказался останавливаться по требованию пограничников, так как он был пьян и ездил без прав. С полученными травмами его доставили в больницу. Правоохранители разбираются в произошедшем.