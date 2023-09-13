Мир 13 сентября 2023, 05:19 Пьяный поляк избил украинского таксиста после замечания Wprost: пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске Pxhere

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Двух поляков задержали после нападения на украинского таксиста в Гданьске. Подробности драки рассказало издание Wprost со ссылкой на полицию.

Два поляка через приложение вызвали такси до аэропорта, за рулем подъехавшей на вызов машины был молодой украинец. Конфликт начался после того, как водитель такси попросил сидящего впереди пассажира не употреблять алкоголь в машине.

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«Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. <…> Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными», — указали авторы материала.

На светофоре такси остановилось и тогда сидевший спереди пассажир ударил украинца по лицу. Затем водитель распылил перцовый баллончик и начал звать на помощь.

Двух мужчин задержали правоохранители. Задержанным 40 и 43 года, им предъявили обвинения.

В августе в польском городе Каменец-Зомбковицки группа футбольных фанатов напала на двух украинцев. Как указывали местные СМИ, фанаты напали на иностранцев из-за их национальности.