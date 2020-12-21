Пьяный парень надругался над пенсионеркой в Одесской области
В Одесской области задержали молодого человека, который изнасиловал 73-летнюю женщину. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, 25-летний парень, будучи пьяным, пробрался в частный дом. Там он обнаружил спящую пенсионерку и надругался над ней. Затем он нашел в одной из комнат ботинки и куртку, которые принадлежали родным пострадавшей, надел их и скрылся. После задержания молодой человек признался, что не был знаком с пенсионеркой. Дом он выбрал случайно. Возбуждено уголовное дело.