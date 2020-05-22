Пьяный охотник убил семь рыбаков на Украине. Во время расстрела люди спали

«Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», — сказал заместитель главы ведомства Антон Геращенко.

Все произошло в ночь на 22 мая. Шестеро рыбаков из Киева приехали ловить рыбу на один из водоемов, после улова отправились спать. Еще двое остались выпивать с арендатором территории и по совместительству профессиональным охотником. Позже возник спор, мужчина достал ружье и начал стрельбу.

Уже выяснилось, что у охотника было свое гладкоствольное ружье марки ИЖ, именно из него подозреваемый и стрелял в людей. Все подробности будут разбирать следователи, мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.

В МВД заявили, что подозреваемому грозит пожизненный срок в тюрьме.

Ранее в Рязанской области житель поселка Елатьма расстрелял из ружья компанию молодых людей. Причиной жесткой расправы он назвал громкие разговоры, которые мешали ему спать.