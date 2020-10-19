Пьяный офицер с подлодки «HMS Секс и кокаин» хотел разгружать ядерные ракеты с курицей гриль в руках

Британский офицер-подводник со скандально известной субмарины HMS Vigilant, которую называют «HMS Секс и кокаин» пришел на работу пьяным и с курицей гриль в руках. В таком состоянии он должен был разгрузить 16 ядерных ракет — одной ошибки хватило бы, чтобы уничтожить все население Великобритании.

Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники. Издание уточнило, что это произошло, когда субмарина стояла в доке американской базы «Кингз-Бей» в американском штате Джорджия. Моряки должны были выгрузить 16 ракет Trident — на каждую из них установлены по три ядерных боеголовки. Издание отметило, что этого количества хватило бы, чтобы убить все население Великобритании.

Командовать процессом должен был лейтенант-коммандер Лен Лув. Однако экипаж не доверил ему такую ответственность — офицер пришел на подлодку пьяным, держа в руках курицу гриль.

«Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования», — процитировало издание слова источника.

По данным газеты, офицера отстранили от службы и отправили в Шотландию для дальнейшего расследования.

Экипаж подлодки HMS Vigilant не первый раз становится объектом скандалов. Несколько дней назад стало известно, что 35 членов экипажа заразились коронавирусом, потому что не выполнили приказ оставаться на базе и отправились веселиться в бары и стриптиз-клубы. Так они провели свободное время, пока субмарина остановилась в США для ремонта баллистической ракеты подводного базирования «Трайдент II».

Первый скандал, после которого подлодка стала известна, произошел еще в 2017-м году. Тогда экс-капитан HMS Vigilant Стюарт Армстронг нарушил правило запрета на прикосновения к женщинам, которые служат на субмаринах — no touching rule. Он закрутил роман с офицером Ребеккой Эдвардс, из-за чего обоих списали на берег. Оказалось, что не только они нарушили правила — отношения завязала еще одна парочка, которую тоже уволили.

Затем сразу девять матросов HMS Vigilant устроили вечеринку с наркотиками — один из них решил пойти дальше, и занялся сексом с проституткой прямо в бассейне. За это он заплатил ей 120 фунтов (12 тысяч рублей), которые потом украл из ее кошелька.