Пьяный мужчина залез в вольер к медведице и напал на нее. Видео

В Варшавском зоопарке пьяный 23-летний мужчина пробрался в вольер к медведице и чуть не утопил животное. Ветеринары заявили, что у Сабины после инцидента обнаружился нервный срыв, и они пристально наблюдают за ее состоянием.

Видео из зоопарка опубликовало издания Daily Star. На нем видно, как пьяный мужчина стоит в вольере, а любопытная медведица подходит поближе, чтобы познакомиться. Затем пьяница прыгает в воду, животное бежит по берегу за ним, и тоже прыгает в бассейн. После этого мужчина зажал голову животного, погрузил ее под воду и удерживал несколько минут.

На место происшествия прибыли спасатели, которые сдали хулигана полицейским. Представитель Варшавского зоопарка Анна Карчевска сообщила, что негодяю очень повезло, что он остался в живых. Сабина — в прошлом цирковое животное и привыкла к людям.

«Теперь она сидит в воде и время от времени обиженно ревет. Она не ожидала нападения человека. За ее здоровьем пристально наблюдает персонал зоопарка», — сообщила Карчевска. Она добавила, что руководство зоопарка намерено инициировать судебный процесс отношении мужчины, обидевшего и напугавшего медведицу.

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