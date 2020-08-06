Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове

Охранники не пустили пьяного жителя Львова в спортивный центр. Тогда он пригрозил взорвать гранату. Сотрудники учреждения вызвали полицейских, которые задержали нарушителя спокойствия.

«Около 19:00 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако охранники не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда человек заявил, что с собой у него граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее», — говорится в сообщении сайта областного управления Национальной полиции Украины.

Охранники вызвали полицейских, которые не нашли у мужчины никакой гранаты или других взрывоопасных предметов.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». Если вину мужчины докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.