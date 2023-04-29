Мир 29 апреля 2023, 00:29 Пьяный мужчина подорвал автомобиль с женщиной в Николаеве «Страна.ua»: в Николаеве мужчина в камуфляже бросил гранату в местных жителей РИА «Новости»

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Взрыв в Николаеве прогремел после того, как неизвестный бросил гранату в автомобиль. Об этом издание «Страна.ua» сообщило в Telegram-канале.

«Местные паблики Николаева сообщили о взрыве в городе. Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на месте взрыва», — говорится в публикации.

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ЧП произошло на пересечении улицы 8 марта и Центрального проспекта. Очевидцы рассказали, что пьяный мужчина в камуфляжной одежде попросил две гривны у водителя «Жигулей», который ремонтировал автомобиль. Когда тот отказал, неизвестный бросил гранату в стоящую рядом с машиной женщину.

В результате произошедшего жительницу Николева госпитализировали с ранениями. Злоумышленник тоже получил ранения. На месте происшествия работали полицейские и медики.

В ночь на четверг, 27 апреля в областном центре Николаевской области прозвучало четыре взрыва. Глава местной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе взорвались четыре ракеты комплекса ПВО С-300.